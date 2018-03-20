По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (60, 916 млн и 57,412 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (72 и 48). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,39-26,40 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 110 активных заявок по доллару на сумму более 118, 338 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,4500 – 55 555
26,4000 – 5 000
26,4000 – 25 000
26,3600 – 1 000
26,3500 – 3 000
26,3500 – 5 000
26,3300 – 3 600
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,3200 – 3 700
26,3200 – 5 300
26,3400 – 10 000
26,3500 – 5 000
26,3500 – 12 000
26,3500 – 15 000
26,3500 – 7 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3925 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3022 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.