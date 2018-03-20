По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (60, 916 млн и 57,412 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (72 и 48). Максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,39-26,40 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 110 активных заявок по доллару на сумму более 118, 338 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,4500 – 55 55526,4000 – 5 00026,4000 – 25 00026,3600 – 1 00026,3500 – 3 00026,3500 – 5 00026,3300 – 3 600

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,3200 – 3 700

26,3200 – 5 300

26,3400 – 10 000

26,3500 – 5 000

26,3500 – 12 000

26,3500 – 15 000

26,3500 – 7 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,3925 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3022 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.