Назван суммарный бюджет команд Формулы 1 на сезон-2018

По информации немецкого издания Auto Bild, самым большим бюджетом в предстоящем сезоне обладает действующий обладатель Кубка конструкторов – Mercedes. Концерн из Штутгарта готов вложить в 2018 году в свою заводскую команду 555 млн долл.

Следом за ними в этом рейтинге расположилась Scuderia Ferrari с бюджетом 530 млн долл.

Замкнул своеобразную тройку лидеров Red Bull, чей хозяин – австрийский бизнесмен, создатель и владелец 49% акций компании Red Bull GmbH Дитрих Матешиц утвердил расходную часть бюджета команды Формулы 1 на уровне 431 млн долл.

Сводная таблица бюджетов команд Формулы 1 выглядит следующим образом (в скобках – место, занятое командой в Кубке конструкторов в 2017 году):

1. Mercedes (Германия) – 555 млн долл. (1)

2. Ferrari (Италия) – 530 (2)

3. Red Bull (Австрия) – 431 (3)

4. Renault (Франция) – 346 (6)

5. McLaren (Великобритания) – 308 (9)

6. Sauber (Швейцария) – 166 (10)

7. Williams (Великобритания) – 166 (5)

8. Toro Rosso (Италия) – 154 (7)

9. Haas (США) – 135 (8)

10. Force India (Великобритания) – 135 (4)

Отметим, 23 марта свободными заездами в австралийском Мельбурне стартует первый этап в новом сезоне. Гонка пройдет в воскресенье, старт – в 6:00 по киевскому времени.