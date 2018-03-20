Ryanair в июне заходит в Турцию

Ирландский лоукостер Ryanair в конце июня заходит на новый рынок. Авиакомпания начнет летать в турецкий аэропорт Даламан с двух своих баз – Дублина и Братиславы.

“Ryanair с радостью сообщает о заходе на турецкий рынок, вначале с двумя маршрутами в Даламан из Дублина и Братиславы, которые откроются в июне. Оба маршрута будут выполняться один раз в неделю в рамках нашего летнего расписания”, – заявил коммерческий директор авиакомпании Дэвид О’Брайен.

Полеты из Дублина в Даламан стартуют 24 июня и будут осуществляться по воскресеньям. Рейс из Братиславы откроется 28 июня и будет выполняться по четвергам.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 39,98 евро, хотя средняя стоимость билетов гораздо выше. В среднем, улететь в Даламан из Дублина можно за 60-70 евро и выше, из Братиславы – за 50 евро и выше.

Оба рейса являются сезонными, поэтому они будут выполняться до конца октября. Продажи билетов начались 16 марта.

Отметим, что Ryanair все больше внимания уделяет курортным направлениям, которые активно обслуживают чартерные авиакомпании. В Польше перевозчик даже открыл свою чартерную “дочку” – Ryanair Sun. Первые полеты запланированы на апрель этого года. Ryanair Sun будет летать по 21 направлению в семь стран Европы. Ключевым рынком для чартерной авиакомпании является Греция.