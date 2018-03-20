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ФГИ снял с торгов блокпакеты "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблнерго"

ФГИ снял с торгов блокпакеты "Одессаоблэнерго" и "Сумыоблнерго"

Фонд государственного имущества отменил торги по продаже 25% акций “Одессаоблэнерго” и “Сумыоблэнерго”, назначенные соответственно на 20 марта на “Украинской бирже” и на 30 марта на ПФТС.

В ФГИ принято решение продавать эти пакеты согласно вступившему недавно в силу обновленному закону о приватизации.

Сообщалось, что госпакет акций “Одессаоблэнерго” подешевел в четыре раза. 16 марта ФГИ надеялся продать пакет акции предприятия.

Ранее ФГИ планировал переоценить непроданные пакеты акций “Донбассэнерго”, “Одессаоблэнерго” и “Сумыоблэнерго”.

Аукцион по продаже принадлежащего государству блокирующего пакета акций “Одессаоблэнерго” в августе прошлого года не состоялся. На 25% энергопоставляющей компании не нашлось ни одного претендента.

По материалам Зеркало Недели
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