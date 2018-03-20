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Для «Турбоатома» прошлый год оказался неудачным

Для «Турбоатома» прошлый год оказался неудачным

Государственная компания «Турбоатом» (Харьков) закончила 2017 год с чистой прибылью 710,4 млн грн, что почти в 1,5 раза меньше, чем показатель работы предприятия за 2016 год (1,06 млрд грн).

Об этом говорится в сообщении системы раскрытия информации НКЦБФР.

Сообщается также, что 18 апреля состоится общее собрание акционеров «Турбоатома», на котором, среди прочих вопросов, будет утвержден годовой отчет компании.

Отметим, “Турбоатом” подписало контракты с ЧАО “Укргидроэнерго” на реконструкцию гидроагрегатов.

Общая сумма заключенных контрактов составляет 2 миллиарда гривен.

Генеральный директор “Турбоатома” Виктор Субботин отметил, что приложат максимум усилий для того, чтобы процесс реконструкции гидроагрегатов прошел эффективно и в соответствии с графиком реализации заключенных контрактов.

По материалам УБР
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