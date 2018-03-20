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Данилюк: Украина теряет миллиарды из-за отсутствия сканеров на таможне

Данилюк: Украина теряет миллиарды из-за отсутствия сканеров на таможне

Украина теряет миллиарды гривен из-за того, что на региональных таможнях до сих пор отсутствуют специальные сканеры для проверки грузов.

Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, Государственная фискальная служба несколько раз объявляла тендеры на закупку данного оборудования, однако они сбивались другими компаниями. Так, одни из них хотят продвинуть свои сканеры, в то время как другие вовсе тормозят процесс установки необходимого оборудования на границе. Министр утверждает, что сканеры позволили бы без разгрузки проверять фуры на предмет соответствия грузов с декларацией.

Кроме того, установка сканеров существенно помогла бы в борьбе с коррупцией.

В свою очередь в ГФС отмечают, что в 2017 году было проведено трое открытых торгов, двое из которых были отменены в связи с “отсутствием тендерных предложений”.

По материалам УБР
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