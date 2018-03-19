День финансов, 19 марта: воры против майнеров, терминалов и даже футболистов

Понедельник, 19 марта. День запомнился дерзкими ограблениями и противоправными действиями.

Искушение «криптой». На Волыни злоумышленники похитили и пытали майнеров криптовалют. Так, под Луцком двух мужчин в возрасте 30 и 25 лет удерживали в подвале дома. Заложников жестоко избивали и пытали, требуя денег.

Ограбление по-украински. В Киеве ограбили терминал самообслуживания, расположенный в помещении банка, с помощью простой отвертки. Злоумышленники выбрали выходной день, чтобы не привлекать к себе внимания. Однако похищенные деньги присвоить им не удалось, поскольку они сразу попали в поле зрения правоохранителей.

Кража во время футбола. Воры воспользовались отъездом форварда полтавской «Ворсклы». Так, пока нападающий полтавского клуба Владислав Кулач находился в Киеве, где его клуб играл с «Динамо», его квартиру обокрали. У нападающего похитили 50 тыс. долларов США и 10 тыс. евро.

В Дубае тоже грабят. По сообщениям газеты Khaleej Times в Дубае, местная криптовалютная торговая платформа поймала сотрудника, который воровал криптовалюты. По предварительным данным, он присвоил себе 800 000 дирхамов (около $218 000). Обвиняемый является экспертом в управлении системами криптовалютной торговли.

Семь тыс. отцов в розыске. В Украине 7 тыс. человек объявлены в розыск из-за неуплаты алиментов. Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием. Отметим, ранее министр юстиции Павел Петренко сообщал, что в Украине почти 62 тысячи человек имеют задолженность по уплате алиментов на срок больше года.

Принц возвращает миллиарды. Наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман рассказал о том, сколько удалось вернуть в бюджет после расследования коррупционных схем с участием 11 принцев и 4 действующих чиновников.