Старая версия
укр ру
Все Новости
- 139 0

День финансов, 19 марта: воры против майнеров, терминалов и даже футболистов

День финансов, 19 марта: воры против майнеров, терминалов и даже футболистов

Понедельник, 19 марта. День запомнился дерзкими ограблениями и противоправными действиями.

Искушение «криптой». На Волыни злоумышленники похитили и пытали майнеров криптовалют. Так, под Луцком двух мужчин в возрасте 30 и 25 лет удерживали в подвале дома. Заложников жестоко избивали и пытали, требуя денег.

Ограбление по-украински. В Киеве ограбили терминал самообслуживания, расположенный в помещении банка, с помощью простой отвертки. Злоумышленники выбрали выходной день, чтобы не привлекать к себе внимания. Однако похищенные деньги присвоить им не удалось, поскольку они сразу попали в поле зрения правоохранителей.

Кража во время футбола. Воры воспользовались отъездом форварда полтавской «Ворсклы». Так, пока нападающий полтавского клуба Владислав Кулач находился в Киеве, где его клуб играл с «Динамо», его квартиру обокрали. У нападающего похитили 50 тыс. долларов США и 10 тыс. евро.

В Дубае тоже грабят. По сообщениям газеты Khaleej Times в Дубае, местная криптовалютная торговая платформа поймала сотрудника, который воровал криптовалюты. По предварительным данным, он присвоил себе 800 000 дирхамов (около $218 000). Обвиняемый является экспертом в управлении системами криптовалютной торговли.

Семь тыс. отцов в розыске. В Украине 7 тыс. человек объявлены в розыск из-за неуплаты алиментов. Злостным неплательщикам ограничивают выезд из Украины, пользование авто, оружием. Отметим, ранее министр юстиции Павел Петренко сообщал, что в Украине почти 62 тысячи человек имеют задолженность по уплате алиментов на срок больше года.

Принц возвращает миллиарды. Наследный принц королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман рассказал о том, сколько удалось вернуть в бюджет после расследования коррупционных схем с участием 11 принцев и 4 действующих чиновников.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018