Межбанк: доллар поднял дефицит предложения СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 8,12 коп., на торгах понедельника потерял 8,21 коп., оказавшись на уровне 26,4360 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 19 марта с уровней предыдущего закрытия 26,41/26,45 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.29, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене – 26,35/26,40 UAH/USD.

Спустя 13 минут СКВ «передумала» снижаться, начав расти в цене. Вначале до : 26,40/26,45, а к 11.04 – до 26,42/26,47 UAH/USD. После периода относительной стабильности, с появлением около 11.00 на рынке системных игроков, доллар инициировал рост, поднявшись для начала к 26,35/26,39, а спустя 8 минут, на 11.08 Киева, СКВ, ускорив рост, оказалась на уровне 26,38/26,42 UAH/USD.

К 11.30 рост был остановлен у отметки 26,41/26,46 UAH/USD. Настроение у игроков снова поменялось – они передумали «идти в горы».

По состоянию на 12.10 курс доллара «прикипел» к отметке 26,41/26,43 UAH/USD, которую не покидал до перерыва на обед. После обеда, с 14.00 единичными покупками на фоне отсутствия оферов цена доллара поднялась к 26,43/26,47 UAH/USD. Эти цены оставались действующими до 16.05, когда новые продажи в несколько приемов понизили курс «американца» до 26,41/26,45 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии.

На цифре 26,40/26,44 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 19 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,4360 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,4400 / 26,4800

евро – 32,5582 / 32,6074

российский рубль – 0,4262/ 0,4282

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2317 / 1,2318

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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