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В каждой четвертой вакансии предлагается минимальная зарплата - служба занятости

В каждой четвертой вакансии предлагается минимальная зарплата - служба занятости

В Украине средняя заработная плата вакансий службы занятости составляет 4300 грн, а зарплата каждой четвертой вакансии – минимальная.

Об этом заявила заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк во время круглого стола «Будущее рынка труда в Украине».

«Почти каждая четвертая вакансия – это минимальная заработная плата. То есть средняя заработная плата вакансий у нас 4 тысячи 300 гривен. Поэтому нам действительно очень непросто подбирать и кадры работодателям…», – отметила Жовтяк.

Она подчеркнула, что несмотря на то, что сейчас средняя заработная плата увеличилась на 28%, и составляет 7,7 тыс. грн, в вакансиях, которые подаются в Государственную службу занятости, заработная плата достаточно низкая.

При этом, добавила Жовтяк, только в 3% среди всех вакансий службы занятости заработная плата предлагается выше 10 тысяч гривен.

По материалам УКРИНФОРМ
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