Законопроект «О валюте» будет способствовать привлечению инвестиций - Луценко

Принятие законопроекта №8152 «О валюте» будет способствовать установлению свобод движения капиталов и гибкой либерализации на валютном рынке.

Об этом во время заседания Согласительного Совета сказала представитель Президента в ВР, народный депутат Украины фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко, сообщается на сайте Солидарности.

«Законопроект будет способствовать установлению свобод движения капиталов и гибкой либерализации на валютном рынке. Этот законопроект вместе с законопроектом относительно международного обмена налоговой информацией и нулевого декларирования, будет способствовать привлечению инвестиций и укреплению национальной валюты», – отметила Луценко.