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Законопроект «О валюте» будет способствовать привлечению инвестиций - Луценко

Законопроект «О валюте» будет способствовать привлечению инвестиций - Луценко

Принятие законопроекта №8152 «О валюте» будет способствовать установлению свобод движения капиталов и гибкой либерализации на валютном рынке.

Об этом во время заседания Согласительного Совета сказала представитель Президента в ВР, народный депутат Украины фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко, сообщается на сайте Солидарности.

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«Законопроект будет способствовать установлению свобод движения капиталов и гибкой либерализации на валютном рынке. Этот законопроект вместе с законопроектом относительно международного обмена налоговой информацией и нулевого декларирования, будет способствовать привлечению инвестиций и укреплению национальной валюты», – отметила Луценко.

По материалам УКРИНФОРМ
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