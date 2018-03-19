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На Волыни злоумышленники похитили и пытали майнеров криптовалют

На Волыни злоумышленники похитили и пытали майнеров криптовалют

В селе Забороль под Луцком двух мужчин в возрасте 30 и 25 лет удерживали в подвале дома. Заложников жестоко избивали и пытали, требуя денег.

Спецназовцы освободили мужчин вечером в субботу.

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Выяснилось, что мужчины занимались добычей и трейдингом криптовалют, поэтому и стали жертвами злоумышленников.

Над мужчинами жестоко издевались. Особенно пострадал 25-летний мужчина, на нем, по словам врачей, «нет живого места».

Сейчас пострадавшие находятся в Луцкой городской клинической больницы, их охраняют силовики.

По материалам Комментарии
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