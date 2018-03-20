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Бюджет судебной системы увеличился за год почти на 5 млрд грн

Бюджет судебной системы увеличился за год почти на 5 млрд грн

Бюджет судебной системы на 2018 год составляет около 13,48 млрд грн.

Об этом говорится в паспорте бюджетной программы на этот год, опубликованном на сайте Судебной власти.

Из госбюджета предусмотрено 10,68 млрд грн, остальные средства – со специального фонда судебной системы.

Средства распределены следующим образом: более 11,69 млрд грн – на исполнения функций и заданий судов, более 395,43 грн – на мероприятия по информатизации, более 20,74 млн грн – на легализацию компьютерных программ, более 1,27 тыс грн – оплату судебного сбора. На Высшую квалифкомиссию судей выделено более 136,91 млн грн, на Национальную школу судей – более 105,74 млн грн.

Более 1,13 млрд грн предусмотрено на строительство, покупку, ремонт или реконструкцию помещений.

В документе также говорится об общем количестве судей – 7280 и работников судебной системы – 28 тыс. 675 человек. Служба судебной охраны насчитывает 3788 человек.

Справка Finance.ua:

  • Бюджет на 2017 год для судебной системы составлял 8,62 млрд грн (2 млрд грн. – со спецбюджета, остальные – из госбюджета).
  • В 2017 году штатное количество судей составляло 6671 человек, количество работников судов – 25 тыс. 754.
По материалам lb.ua
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