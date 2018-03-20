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В России каждый десятый поезд может стать частным

В России каждый десятый поезд может стать частным

Минтранс России разработал проект целевой модели рынка (ЦМР) дальнего следования, согласно которому после 2021 года до 10% сектора могут занять частные перевозчики, передает lenta.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

На конкурсы для них предлагается выставлять лоты, включающие как доходные, так и убыточные маршруты.

По проекту ЦМР, допуск частных перевозчиков на сеть на основе договоров с РЖД на 15 лет и на конкурсной основе будет разрешен в 2021-2025 годы. В рамках первого этапа до 2021 года государство оценит экономику перевозок и разработает механизм формирования лотов.

На данный момент частные перевозчики обеспечивают только 1,1% рейсов. Крупнейшим независимым игроком на рынке стала компания “ТрансКлассСервис”.

По материалам Лента.РУ
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