В России каждый десятый поезд может стать частным

Минтранс России разработал проект целевой модели рынка (ЦМР) дальнего следования, согласно которому после 2021 года до 10% сектора могут занять частные перевозчики, передает lenta.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

На конкурсы для них предлагается выставлять лоты, включающие как доходные, так и убыточные маршруты.

По проекту ЦМР, допуск частных перевозчиков на сеть на основе договоров с РЖД на 15 лет и на конкурсной основе будет разрешен в 2021-2025 годы. В рамках первого этапа до 2021 года государство оценит экономику перевозок и разработает механизм формирования лотов.

На данный момент частные перевозчики обеспечивают только 1,1% рейсов. Крупнейшим независимым игроком на рынке стала компания “ТрансКлассСервис”.