В Украине хотят запретить вредные стиральные порошки и шампуни

С 1 января 2019 года в Украине могут запретить производить и продавать моющие средства с высоким содержанием фосфатов и анионных ПАВ (поверхностно активных веществ).

Соответствующие изменения содержит законопроект «О государственном регулировании в сфере моющих средств» №8138, который зарегистрирован в Верховной Раде 15 марта 2018 года.

В частности, документ предусматривает, что уже со следующего года ввозить в Украину, производить и продавать на ее территории будет запрещено моющие средства с долей фосфатов свыше 5%, а также содержащие хлор или хлорорганические соединения.

А с 2021 года фосфатов в стиральных порошках должно остаться менее 0,2%, а анионных ПАВ — не больше 3% от массы моющего средства. Последние изобилуют в шампунях и гелях для душа, которыми завалены полки супермаркетов.

Эксперты-экологи утверждают — особых проблем с регулированием содержания фосфатов в Украине нет. Более того, чтобы решить этот важный для природы вопрос, вовсе не обязательно писать отдельный закон.

И пояснила, что наличие фосфатов в порошке никак не отражается на его моющих качествах и даже цене. Поскольку выполняет функции смягчения воды. Потому опасаться подорожания стиральных порошков из-за перехода на бесфосфатные средства не нужно. Зато природа скажет украинцам спасибо. Ведь наши очистные сооружения не способны улавливать фосфаты в сточных водах, а именно они являются основной причиной цветения рек.

А вот с запретом анионных ПАВ все может пройти не так гладко. Ведь нынче они являются одним из основных «действующих веществ» современных шампуней, гелей для душа и многих других моющих средств. Ярким представителем этих химсоединений является натрия луарилсульфат, который на упаковке производители помечают как sodium lauryl sulfate.

По оценкам экспертов, содержание таких веществ в «бытовых» моющих средствах может достигать 10-15%. Причем занижение концентрации резко сказывается на эффективности шампуней. Законотворцы же предлагают ограничить их применение на уровне не более 3% от массы моющего средства.

Переход на органические шампуни не всем придется по душе. Мало того, что большинство из них дороже своих анионных аналогов, так еще и страдают невысокой моющей способностью. К примеру, недорогой бессульфатный шампунь отечественного производства объемом 250 мл стоит 85 грн. А отзывы пользователей на сайте интернет-магазина не стимулируют к покупке. Люди жалуются, что после мытья волос приходилось повторять процедуру с другим шампунем.