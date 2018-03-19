Межбанк: доллар поднял дефицит предложения СКВ

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,41/26,45 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки едва заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дал понять символический (с уровня 57 538,5 млн. грн. к отметке 57 802,9 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса гривні на торгах валютного межбанка.

К 10.29, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,35/26,40 UAH/USD.

На 10.42 цена доллара вернулась к росту, оказавшись в указанное время на отметке 26,40/26,45 UAH/USD. Собственно, о более высоком значении средневзвешенного курса состоявшихся сделок, чем в пятницу, свидетельствовали цифры оперативной сводки НБУ.

С появлением на межбанке системных игроков котировки доллара ускорили рост, оказавшись по состоянию на 11.04 на уровне 26,44/26,47 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,4100 / 26,4500

евро – 32,3865 / 32,4329

российский рубль – 0,4571/ 0,4581

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2276 / 1,2277

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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