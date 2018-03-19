Украинские трактора отправляют на экспорт в Новую Зеландию

Харьковский тракторный завод, который возобновил свою деятельность после длительного простоя, завершил 2017 год с прибылью в 48,8 млн грн (против убытков в 667 млн ​​грн по итогам 2016 года). Как сообщило руководство ХТЗ, благодаря приходу нового инвестора в лице группы DCH Александра Ярославского предприятие работает стабильно и развивается в плановом темпе, передает УНН.

“После вынужденного простоя в 2016 году производство было восстановлено в кратчайшие сроки. Уже в феврале 2017 года с конвейера сошел первый трактор, а к концу года было выпущено 794 единиц техники”, – сообщают на заводе.

Продукция предприятия реализуется как в Украине, так и за рубежом: в Молдове, Казахстане, Армении, Болгарии, Польше, Новой Зеландии, Беларуси и др.. Поиск новых рынков сбыта продолжается.

Как отмечают на заводе, ключевым мероприятием 2018-2019 гг. должны стать обновление парка оборудования и модернизация производственных помещений. Инвестор – Александр Ярославский выделил на это больше 300 млн грн. При этом генеральный директор ХТЗ Андрей Коваль отмечает, что в текущем году завод ставит на видное место совершенствование выпускаемых изделий в соответствии с предпочтениями потребителей.

Предприятие участвует в реализации госпрограммы, в рамках которой отечественному сельхозпредприятию с февраля 2018 года должно компенсироваться от 25 до 40% стоимости тракторов производства ХТЗ. Ранее компенсация составляла 20%, по этой программе во втором полугодии 2017 года завод реализовал 87 тракторов на общую сумму 127,7 млн ​​грн.