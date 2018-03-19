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Apple впервые собирается выпустить собственный дисплей - Bloomberg

Apple впервые собирается выпустить собственный дисплей - Bloomberg

Apple тайно разрабатывает собственный дисплей MicroLED, превосходящий по большинству параметров экран последнего iPhone X.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В частности, в материале агентства говорится, что компания вкладывает значительные средства в разработку экранов MicroLED следующего поколения.

Согласно планам разработчиков, будущие гаджеты станут более тонкими, яркими, чем текущие OLED-дисплеи, и будут отличаться низким энергопотреблением, широкой цветовой гаммой, более точным уровнем контроля над отдельными цветами и высоким разрешением.

Стоит отметить, что Apple впервые самостоятельно разрабатывает дисплей для своего гаджета. Ранее при изготовлении продукции использовались технологии других компаний.

В частности, IPhone X, который является первым OLED-телефоном Apple, использует технологию Samsung, а экран Apple Watch выполнен по разработкам компании LG. Однако выхода нового гаджета с усовершенствованным дисплеем придется ждать еще несколько лет, поскольку производство экрана MicroLED обещает быть более сложным, чем производство OLED-дисплея.

Как указывают источники агентства, секретную инициативу под кодовым названием T159 контролирует исполнительный продюсер Apple Линн Янгс, который помог разработать сенсорные экраны для оригинальных iPhone и iPad и теперь контролирует технологию экрана iPhone и Apple Watch.

В пресс-службе Apple воздержались от комментариев Bloomberg по вопросу о разработке нового высокотехнологичного дисплея.

По материалам РБК-Украина
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