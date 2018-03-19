Мы никому не верим - Омелян о том, как будет проводиться аудит ремонта дорог

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что проверкой состояния ремонта дорог, проведенного в 2017 году, будут заниматься группы, сформированные из представителей разных ведомств, в том числе полиции.

Так он в эфире телеканала “Интер” прокомментировал заявление премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что правительство готовит оперативный план аудита качества ремонта дорог, передает ЦТС.

“Каждый год все дороги, отремонтированные в прошлом году, проверяются. В этом году эта проверка будет усилена и есть прямое поручение премьер-министра: будут сформированы группы из нескольких ведомств, в том числе и правоохранительных, будет выезд на места”, – отметил Омелян.

По его словам, проверяться будет не только сам ремонт, но и результаты проверок.

“Проверяться будет не только состояние дорог, а и проверка проверок. Насколько качественно проверили, не было ли договоренностей. Мы никому не верим, мы контролируем, и каждая компания, которая некачественно сделала свой кусок дороги – она будет обязана в рамках этой гарантии устранить дефекты”, – добавил министр.