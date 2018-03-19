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НАТО переводит свой офис в новую штаб-квартиру стоимостью в 1,2 млрд евро

НАТО переводит свой офис в новую штаб-квартиру стоимостью в 1,2 млрд евро

В понедельник, 19 марта, НАТО начинает переезд в новую штаб-квартиру, стоимость которой оценивается приблизительно в 1,2 млрд евро.

Здание находится неподалеку от предыдущей штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

Как сообщил представитель НАТО, перевод 4000 сотрудников и дипломатов в новую штаб-квартиру должен занять примерно три месяца. В мае 2017 года в новом здании уже проходили мероприятия в рамках саммита НАТО.

Изначально переезд организации был запланирован на 2017 год, однако его пришлось отложить из-за проблем с сетевой инфраструктурой.

Обновленный административный центр располагается на территории бывшего аэродрома Брюсселя. Строительство растянулось на семь лет, на работы было потрачено более 1 млрд евро.

В феврале стало известно, что на западе ФРГ также появится новый центр планирования и управления НАТО. Он будет осуществлять быструю переброску личного состава и вооружений. Новая штаб-квартира может разместиться в регионе Кельн-Бонн, где находится управление вооруженных сил ФРГ.

По материалам Дело
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