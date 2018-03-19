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Гройсман рассказал, что думает о налоге на выведенный капитал

Гройсман рассказал, что думает о налоге на выведенный капитал

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил против расширения бюджетного дефицита при введении налога на выведенный капитал.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

“Я за то, чтобы максимально уменьшать давление на бизнес. Но я против неконтролируемых потерь для бюджета Украины”, – заявил Гройсман.

“Считаю, что введение налога на выведенный капитал – это прежде всего вопрос конкретных расчетов. Сначала нужно разработать безболезненный механизм внедрения налога”, – добавил премьер.

Напомним, МВФ настоятельно рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.

Ранее уже сообщалось, что президент Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.

Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

Однако во время встречи с представителями бизнеса президент заявил, что внедрять НВК еще рано.

По материалам Економічна Правда
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