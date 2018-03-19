"Газпром" ликвидирует 500 км труб из-за сокращения мощностей "Турецкого потока"

Российский “Газпром” раскрыл масштабы ликвидации и консервации газотранспортных мощностей, которые стали ему не нужны из-за двукратного сокращения мощностей газопровода Турецкий поток (с 63 млрд до 31,5 млрд кубометров в год).

Как сообщает Интерфакс, ликвидации подлежат 506 км линейной части Восточного маршрута (Починки-Анапа) Южного коридора и газоизмерительная станция Моршанская. Ликвидируемые трубы проложены в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. Будут законсервированы третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.

Ликвидация объемов незавершенного строительства на участках линейной части Восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР, сказано в материалах Газпрома.

По итогам 2016 года Газпром в связи с неопределенностями по поводу реализации проекта Южный поток признал обесценение в отношении объектов незавершенного строительства в сумме почти 46 млрд рублей.

Турецкий поток — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка Турецкого потока началось в мае 2017 года. В Газпроме заявляют, что проложено уже половину морского участка Турецкого потока. Суммарно по двум ниткам построено около 930 км газопровода.

По данным НАК Нафтогаз Украины, запуск газопровода Турецкий поток лишит Украину ежегодных доходов от транзита газа в размере $0,5 млрд.