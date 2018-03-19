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Новый марсоход будет искать места обитания на Красной планете

Новый марсоход будет искать места обитания на Красной планете

Космическое агентство NASA несколько раз посылало к Красной планете небольшие вездеходы. Последним оно отправило марсоход Кьюриосити, который исследовал гору Эолиду и песок, лежащий на поверхности планеты. Следующая экспедиция передвижного робота запланирована на 2020 год.

Как заявляют представители агентства, новый марсоход основан на предыдущих разработках, поэтому 85% его конструкции перекочует с вездехода Кьюриосити.

Это сэкономит инженерам время и деньги, а главное – уменьшит риск неполадок. В комплект робота войдут 23 камеры, дрель, подвижная “рука” и измерительные приборы. Рентгеновский спектрометр и ультрафиолетовый лазер помогут марсоходу искать сигналы биологической жизни в микробном масштабе. Перечисленное снаряжение, включая радар, чье действие основано на звуковых волнах, позволит исследовать грунт Красной планеты на глубине до 10 метров.

Ученые предполагают, что это оборудование поможет отыскать остатки воды и льда, которые могли сохраниться под поверхностью.

23 камеры, которыми оснастят Марс-2020, будут передавать картинку в цвете и высоком разрешении. Даже Кьюриосити с его 17 камерами не мог полностью отразить марсианский ландшафт, поэтому ученым приходилось соединять фотографии, чтобы получить целостную картину. С новым аппаратом эта проблема исчезнет, так как изображения будут накладываться друг на друга. Кроме того, робот обретет микрофон и впервые запишет звуки Марса.

По материалам bigmir.net
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