День финансов, 16 марта: пенсии не всем, упрощение трудоустройства в Польше, жизнь за цифровое бессмертие

Пятница, 16 марта. День не отличился яркими событиями и новостными поводами, но все же несколько стоящих нам отыскать удалось:

Кто в Украине может остаться без пенсии? В 2018 году почти каждый 20-й украинец пенсионного возраста не сможет получить пенсию из-за недостатка стажа. И число таких украинцев будет возрастать с каждым годом.

НБУ собирает информацию о дефолтах в украинских банках. Нацбанк обеспокоился состоянием кредитных портфелей финучреждений и их потерями при переходе на международные стандарты финансовой отчетности 9-го поколения.

Какой процент украинцев не хочет переезжать за границу? 65% украинцев не хотят менять страну проживания, чаще всего же о желании переезда за границу указывали респонденты до 35 лет.

Нацбанк определил семь стратегических целей на среднесрочную перспективу. Национальный банк имеет четкое видение и программу на обеспечение ценовой и финансовой стабильности.

Львов может стать первым областным центром Украины без маршруток. Транспортная комиссия депутатов Львовского городского совета поддержала петицию горожан о полном отказе от частных перевозчиков в пользу электротранспорта и автобусов

Польша намерена упростить процедуру трудоустройства иностранцев. Новые положения будут готовы до летних каникул. Они также призваны улучшить гражданам Украины условия ведения бизнеса в Польше.

Американский стартап предлагает цифровое бессмертие. Стартап Nectome, основанный исследователями из Массачусетского технологического института (MIT), предлагает услугу заморозки человеческого мозга вместе со всей хранящейся там информацией, чтобы затем, при открытии способа оцифровки “слепка” нейронов мозга, воссоздать человеческий разум. Предупреждают – услуга на 100% смертельна.