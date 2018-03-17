Украинская бронемашина «Фантом 2» наделала шороха в ОАЭ (видео)

Украинский «Фантом 2» вызвал настоящий фурор на выставке вооружения беспилотных систем Unmanned System Exhibition (UMEX) в Абу-Даби. БТР очень понравился должностным лицам из ОАЭ, Кувейта, Саудовской Аравии и многих стран Северной Африки.

«Фантом 2» с колесной формулой 8х8 относится к наземным беспилотным транспортным средствам – Unmanned Ground Vehicle (UGV). Он был разработан специалистами ГК «Укроборонпром» и является усовершенствованной версией тактического многоцелевого транспортного средства Фантом (6х6) – для разведки, наблюдения, поддержки огня с помощью пулеметов и противотанковых ракет.

На выставке показали оба варианта – 6х6 и 8х8. Об этом красноречиво свидетельствует видеоролик – фрагмент на 5.23 мин.

«Фантом 2» является уникальным беспилотным колесным модульным комплексом с возможностью создания целого семейства транспортных средств на основе платформы, включая беспилотную боевую машину, беспилотное наземное транспортное средство для эвакуации раненых на носилках. А также – комплекса аналитики/наблюдения/разведки/радиоэлектронной войны.

Общий вес транспортного средства составляет 2600 кг. На нем можно смонтировать различные типы оружия (пулемет, гранатомет, противотанковые ракеты и т.д.) и дополнительные модули. Транспортное средство уже доступно с 80-мм ракетной системой залпового огня с дистанционным управлением, а также с дистанционно управляемой 23-мм автоматической пушкой.

Украинским UGV управляет оператор по безопасному радиоканалу с максимальным диапазоном 10 км или по волоконно-оптическому кабелю – до 5 км.