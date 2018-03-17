Представитель Google назвал Android системой, более безопасной, чем iOS

Глава безопасности Android Дэвид Клейдермахер заявил, что мобильная операционная система от Google такая же безопасная, как iOS.

По его словам, в 2017 году был сделан “значительный шаг вперед”, пишет НВ со ссылкой на 9to5mac.com.

“Безопасность Android сделала значительный шаг вперед в 2017 году, и многие из наших мер защиты теперь лучшие в отрасли. Android теперь также защищен, как и его конкуренты”, – подчеркнул Клейдермахер.

Система, считает представитель Google, не хуже защищена благодаря таким технологиям, как “Google Play Защита” (Play Protect), которая периодически сканирует как содержимое магазина, так и сам смартфон. Кроме того, Android — это проект с открытым кодом, а глобальное сообщество разработчиков помогает быстрее обнаруживать и исправлять ошибки.

В отчете Google говорится, что подход с открытым исходным кодом Android может быть более безопасным, чем закрытый код Apple.

Клейдермахер также заявил, что компании Apple гораздо проще обеспечить безопасность своих пользователей, но следовать ее пути они не намерены.

“Apple может загружать обновления безопасности непосредственно на iPhone, а также заблокировать пользователям доступ к зараженным приложениям в App Store. Но Android не идет по пути Apple. Эти проблемы можно решить путем “переоснащения” безопасности Android-смартфонов”, — отметил руководитель отдела безопасности Android.

Тем не менее, самая большая проблема безопасности для Android заключается в том, что обновления для системы безопасности часто не попадают на потребительские устройства. Недавнее сравнение показало, что только два Android бренда рассылают обновления безопасности непосредственно, причем делают это в течение максимум 2 лет, тогда как Apple обязуется поддерживать iOS на протяжении пяти лет.