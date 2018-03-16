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В Киеве бизнесвумен доначислили налогов на 2 млн грн

В Киеве бизнесвумен доначислили налогов на 2 млн грн

Сотрудниками следственного подразделения ГУ ГФС в г. Киеве решается вопрос об освобождении от уголовной ответственности предпринимателя, которая добровольно возместила государству 1 млн 994 тыс. грн неуплаченных налогов, — говорится в сообщении пресс-центра Фискальной службы.

«В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины было установлено физическое лицо — предпринимателя, которая в течение 2017 г. нарушила условия пребывания на второй группе плательщика единого налога, в результате чего умышленно уклонилась от уплаты 1 млн 994 тыс. грн налогов», — рассказали фискалы.

В ведомстве уточняют, что благодаря действиям налоговой милиции «правонарушительница возместила государству всю сумму нанесенного ущерба».

«В связи с этим уголовное производство в отношении указанного лица направлено в суд для решения вопроса об освобождении от уголовной ответственности», — резюмировали в ГФС.

По материалам Hubs
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