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Самый богатый человек Гонконга Ли Кашин уходит на пенсию

Самый богатый человек Гонконга Ли Кашин уходит на пенсию

Самый богатый человек Гонконга Ли Кашин, создавший международную группу Cheung Kong (CK) с нуля, в пятницу официально передал полномочия по управлению $100-миллиардной империей старшему сыну Виктору Ли.

Конгломерат Cheung Kong со сложной структурой и его основные компании – CK Asset Holdings и CK Hutchison Holdings – объединяют 52 порта по всему миру, многочисленные активы в ТЭК и ЖКХ, трех операторов мобильной связи и ряд розничных сетей, включая Superdrug и Watsons. В компаниях группы работают около 310 тыс. человек более чем в 50 странах.

«Я принял решение уйти в отставку с поста руководителя группы и уйти c должности исполнительного директора на предстоящем годовом общем собрании акционеров компании», – говорится в заявлении Ли Кашина. Годовое собрание акционеров пройдет в мае. В июле Ли Кашину исполнится 90 лет.

В письме Ли Кашина также говорится, что совет директоров одобрил передачу полномочий его 53-летнему старшему сыну.

Старший сын Виктор Ли пошел по стопам отца и несколько десятилетий перенимал его опыт в компании. Младший сын Ричард Ли создал свой бизнес с семейной поддержкой – телекоммуникационную и медийную группу PCCW.

В Китае, по данным Forbes, есть два человека, чье состояние больше, чем у Ли Кашина – это основатель Alibaba Джек Ма ($42,2 млрд) и председатель Tencent Ма Хуатэн ($51,2 млрд).

По материалам Интерфакс
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