Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 127 0

В Кабмине прокомментировали ограничение числа льготных поездок

В Кабмине прокомментировали ограничение числа льготных поездок

Вице-премьер Павел Розенко разъяснил ситуацию относительно монетизации льгот на транспорте для всех категорий льготников. “Льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас), или в наличной форме. Это норма закона“, – написал он в Facebook.

“Решение о “монетизации льгот“ будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет министров предоставил право именно местным органам решать вопрос безналичной/монетизированной формы льгот“, – сообщил вице-премьер. Розенко подчеркнул, что никаких ограничений в “30 поездок в месяц“ правительство не утверждало.

“Правительство утвердило минимальную социальную норму. Это гарантия. Ниже которой местный орган власти не вправе рассчитывать монетизированную выплату льготнику“, – написал он.

Таким образом, органы местного самоуправления могут устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы.

По материалам Деньги.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018