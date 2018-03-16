В Кабмине прокомментировали ограничение числа льготных поездок

Вице-премьер Павел Розенко разъяснил ситуацию относительно монетизации льгот на транспорте для всех категорий льготников. “Льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас), или в наличной форме. Это норма закона“, – написал он в Facebook.

“Решение о “монетизации льгот“ будет принимать исключительно местный орган власти. Несмотря на то, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет министров предоставил право именно местным органам решать вопрос безналичной/монетизированной формы льгот“, – сообщил вице-премьер. Розенко подчеркнул, что никаких ограничений в “30 поездок в месяц“ правительство не утверждало.

“Правительство утвердило минимальную социальную норму. Это гарантия. Ниже которой местный орган власти не вправе рассчитывать монетизированную выплату льготнику“, – написал он.

Таким образом, органы местного самоуправления могут устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее минимальной социальной нормы.