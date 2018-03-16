Бизнес не кладут лицом в пол: Гройсман потребовал не менять закон "маски-шоу стоп"

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов не допустить принятия каких-либо изменений в закон о защите бизнеса “маски-шоу стоп”, сообщает “Сегодня”.

“Я слышал о том, что какие-то точечные изменения хотят внести в этот закон. Я прошу народных депутатов ни в коем случае этого не допустить, а оставить закон “маски-шоу стоп”, – сказал премьер.

Гройсман отметил, что этот закон реально защищает бизнес от давления правоохранителей.

“Только бизнес начинает свободно дышать, их никто не кладет лицом в пол, а сейчас я уже слышу, что есть попытки эту ситуацию уничтожить”, – сказал он.

Напомним, закон о защите бизнеса вступил в силу 7 декабря 2017 года. Документ гарантирует беспрепятственный доступ адвокатов к процессу обысков и вводит запрет на изъятие первичной документации и серверов, на которых она хранится. Предусматривается и обязанность стороны обвинения обосновывать необходимость изъятия оригиналов документов или их копий. Эти нормы уже работают.

Часть положений закона вступит в силу с 2019 года. Эти нормы предусматривают обязательную видео- и аудиофиксацию обысков. На видео должно будет записываться рассмотрение ходатайств следственным судьей, за исключением решения вопроса о проведении негласных следственных (розыскных) действий. При этом видеозапись станет неотъемлемым приложением к протоколу обыска.