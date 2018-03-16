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Фонд госимущества представляет топ-лист приватизации-2018

Фонд госимущества представляет топ-лист приватизации-2018

Фонд госимущества подготовил презентацию ТОП-21 компаний к приватизации на 2018 год, среди которых предприятия энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей.

Об этом сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

“Фонд государственного имущества подготовил презентацию Топовых объектов приватизации на 2018 год. 21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, Центрэнерго, ряд облэнерго, Одесский припортовый завод, Аграрный фонд, Президент-Отель, Турбоатом”, – говорится в сообщении.


В презентации также есть описание предприятий, информация о финансово-экономическом состоянии и контакты руководства.

По материалам УКРИНФОРМ
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