Прокуратура сообщила, кого подозревают в хищении денег Ощадбанка

Подозрение в злоупотреблениях, в результате которых “Ощадбанку” нанесено почти 17 миллионов гривен убытков, объявлено директору казначейства АО “Ощадбанк”.

Об этом сообщает пресс-служба города Киева в Facebook.

“Киевской местной прокуратурой №6 совместно с ГУ КЗЭ Службы безопасности Украины сообщено о подозрении директору казначейства АО “Ощадбанк”, злоупотребления которого нанесли финансовому учреждению почти 17 млн гривен убытков”, – говорится в сообщении.

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Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что чиновник госбанка во время операций с облигациями внутреннего государственного займа, принадлежавшими АО “Ощадбанк”, наладил преступную схему завладения банковскими средствами.

Так, через посредников служащий отчуждал указанные облигации себе и другим физическим лицам, а полученные от выплаты дохода по облигациям денежные средства присваивал лично и перечислял вышеуказанным физическим лицам.

Как следствие государственным банковским учреждением было недополучено прибыли от операций с ценными бумагами на общую сумму почти 17 млн гривен.

Сейчас банковскому работнику сообщено о подозрении по 2 ст. 364 УК Украины.