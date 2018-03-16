Sony посчитала аудиоразъём неуместным

Часть сторонников бренда приняла это решение, другая же обратилась к японскому производителю за объяснениями такого выбора. Проводные наушники с подключением через Type-C до сих пор не получили должного распространения, а среди меломанов они и вовсе не в почёте. Выбор таких гарнитур ограничен двумя десятками моделей, ориентированных преимущественно на бюджетный или средний ценовой сегмент.

Ответ Sony не заставил себя долго ждать, однако приведённые разработчиками Xperia XZ2 и XZ2 Compact объяснения не выдерживают критики. Если отказ от аналогового аудиоразъёма в Razer Phone был вызван желанием установить аккумулятор повышенной ёмкости и снизить рабочую температуру гаджета, то руководство Sony привело довольно абстрактные и сомнительные аргументы. Звучат они примерно следующим образом: «Мы (Sony) так сделали, потому что так захотели».

«Отсутствие 3,5-мм аудиоразъёма вызвано принципиально новым подходом в проектировании наших смартфонов – переходом на дизайн Ambient Flow. Чтобы воплотить обозначенную стилистическую концепцию в жизнь, нашим дизайнерам пришлось отказаться от традиционного способа подключения наушников. Кроме того, Sony не может игнорировать растущую популярность Bluetooth-гарнитур и сознательный отказ рынка от проводных аксессуаров, спрос на которые идёт по убывающей», – констатировала Sony.

Такое объяснение ставит Sony в один ряд с производителями, не желающими задавать перспективные тренды, как это делает Samsung, а лишь следовать веяниям мобильной моды. Ни Xperia XZ2, ни XZ2 Compact не могут похвастаться впечатляющими цифрами в графе «ёмкость аккумулятора» в отличие от того же Razer Phone, получившего батарею на 4000 мА•ч.

Sony напоминает, что подключение гарнитур с 3,5-мм штекером к смартфонам Xperia XZ2 и XZ2 Compact не должно вызвать серьёзных трудностей. Для этого достаточно воспользоваться комплектным адаптером или же приобрести данный переходник отдельно.