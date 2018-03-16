По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (40,447 млн и 27,217 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 50). Максимальный курс продажи доллара 25,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,60-26,61 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 103 активные заявки по доллару на сумму более 67,764 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,5500 – 5 00026,5500 – 30 00026,5500 – 10 00026,5300 – 7 70026,5300 – 120 00026,5300 – 19 00026,5300 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,3000 – 8 800

26,5000 – 700

26,5000 – 1 500

26,5300 – 3 600

26,5300 – 4 600

26,5300 – 6 000

26,5400 – 5 200





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6059 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5077 грн

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.