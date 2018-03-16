По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (40,447 млн и 27,217 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 50). Максимальный курс продажи доллара 25,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,60-26,61 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 103 активные заявки по доллару на сумму более 67,764 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
26,5500 – 5 000
26,5500 – 30 000
26,5500 – 10 000
26,5300 – 7 700
26,5300 – 120 000
26,5300 – 19 000
26,5300 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,3000 – 8 800
26,5000 – 700
26,5000 – 1 500
26,5300 – 3 600
26,5300 – 4 600
26,5300 – 6 000
26,5400 – 5 200
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,6059 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,5077 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.