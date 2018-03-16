Украинский стартап учит нейросеть выявлять проблемы с сетчаткой глаза

Украинский стартап Altris.ai работает над решением на основе искусственного интеллекта, которое, по словам основателей, помогает диагностировать проблемы с сетчаткой глаза на ранних стадиях.

Соучредителями проекта является CEO Андрей Куропятник, ранее работавший в “Райффайзен Банк Аваль” и Ciklum, директор по медицинским вопросам, врач-офтальмолог с 15-летним стажем Мария Знаменская и технический директор Антон Величко.

Недавно проект вышел в финал конкурса программы Global New Venture Chellenge (GNVC), это – часть New Venture Chellenge, акселерационной программы бизнес-школы Университета Чикаго.

По словам CEO проекта Куропятника, предыдущие работы по нему велись еще в 2016 году, но сам проект был запущен в апреле 2017 года.

“К этому сроку мы завершили перенос данных, определились с архитектурой, техническими компонентами. Мы официально обладаем деперсонализированной базой данных ОКТ-сканов сетчатки и зрительного нерва, в нашей базе более 2,5 млн сканов, сделанных за период с 2005 до 2017, сегодня это одна из крупнейших клинических баз данных в индустрии”, – рассказывает он.

Сейчас, по словам команды, уже завершена разработка MVP двух основных сервисов – веб-платформы и мобильного приложения.

В случае с сайтом, пользователь может загрузить туда скан сетчатки и получить описание диагноза с определенным уровнем достоверности.

В мобильном приложении пользователь может навести камеру смартфона на скан сетчатки на мониторе (или на бумаге) и получить диагноз.

Веб-решение пока работает лучше. Сейчас команда также работает над приложением для Microsoft HoloLens.