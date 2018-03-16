Межбанк: доллар после некоторых сомнений пошел вверх

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,28/26,32 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения гривневой ликвидности. Об этом дал понять заметный (с уровня 49 822,8 млн. грн. к отметке 57 538,5 млн. грн.) рост остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. В этой динамике есть «теоретический» риск для курса гривни на торгах валютного межбанка.

К 10.14, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара потеряли в цене, оказавшись на отметке 26,26/26,30 UAH/USD. «Надвигающаяся с запада непогода гонит рынок в теплые долины», – констатировал наш гуру.

Наш гуру оказался прав: безналичную пару доллар-гривня начало «дергать» вверх-вниз по-серьезному. Вначале курс упал до 26,23/26,27, потом отскочил до 26,30/26,35 UAH/USD. Наконец, к 10.32 снова немного вниз до 26,28/26,33 UAH/USD.

По состоянию на 11.00 безналичный «американец» на межбанке наконец-то определился с пятничным сюжетом и пошел вверх, оказавшись в указанное время на уровне 26,35/26,39 UAH/USD.

К 11.09 Киева курс доллара на межбанке сумел подняться к 26,38/26,42 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,2800 / 26,3200

евро – 32, 4400/ 32,4894

российский рубль – 0,4580/ 0,4593

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2328 / 1,2329

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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