Кабмин до конца марта согласует выделение 1 млрд гривен на модернизацию шахт

Кабинет министров Украины до конца марта согласует механизм выделения 1 млрд гривен на модернизацию шахт.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Модернизация шахт: до конца марта окончательно согласуем механизм выделения 1 млрд гривен госгарантий. Надо инвестировать туда, где никто не украдет, и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля”, – заявил Гройсман.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что Украина намерена инвестировать 2,5 млрд гривен в модернизацию шахт в 2018 году.

“Мы переходим к той форме управления, при которой каждая шахта должна нести ответственность за эффективность своей работы. Реструктуризация отрасли позволит сразу же сэкономить государству дополнительные 1,5 млрд гривен”, – отметил Насалик.