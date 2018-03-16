Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 45 0

Кабмин до конца марта согласует выделение 1 млрд гривен на модернизацию шахт

Кабмин до конца марта согласует выделение 1 млрд гривен на модернизацию шахт

Кабинет министров Украины до конца марта согласует механизм выделения 1 млрд гривен на модернизацию шахт.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Модернизация шахт: до конца марта окончательно согласуем механизм выделения 1 млрд гривен госгарантий. Надо инвестировать туда, где никто не украдет, и где можно заложить возможности для увеличения добычи угля”, – заявил Гройсман.

Напомним, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что Украина намерена инвестировать 2,5 млрд гривен в модернизацию шахт в 2018 году.

“Мы переходим к той форме управления, при которой каждая шахта должна нести ответственность за эффективность своей работы. Реструктуризация отрасли позволит сразу же сэкономить государству дополнительные 1,5 млрд гривен”, – отметил Насалик.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018