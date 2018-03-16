Гройсман назвал одно из условий начала монетизации льгот на проезд

Для начала монетизации льгот на проезд в Украине необходимо, в том числе, провести верификацию льготников.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Гройсман напомнил, что Кабмин принял решение о внедрении монетизации льгот на проезд.

“Нужно провести верификацию льготников. Льготники должны получить возможность для бесплатного проезда”, – заявил он. Напомним, на этой неделе правительство определило порядок монетизации льгот на проезд в транспорте.

В частности, финансирование расходов на монетизацию льгот будет осуществляться за счет местных бюджетов, а областным и Киевской городской государственным администрациям поручили обеспечить в двухмесячный срок утвердить размер ежемесячной выплаты льготникам.

Размер ежемесячной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда на 30 поездок. Выплаты будут проводиться ежемесячно до 20 числа.