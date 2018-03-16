Минэнерго хочет погасить долги ОРДЛО за электроэнергию деньгами госбюджета - СМИ

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает погасить задолженность за электроэнергию потребителей перед предприятиями, осуществляющими поставки на территории ОРДЛО, за счет средств государственного бюджета.

Об этом говорится в законопроекте “Об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электроэнергии”, который был вынесен на рассмотрение правительственного комитета 15 марта, пишут “Наші гроші”.

С июля 2019 года в Украине должна заработать новая модель оптового рынка электроэнергии, будет создана товарная биржа и ликвидировано ГП “Энергорынок”.

На сегодня дебиторская задолженность ГП “Энергорынок” составляет 29,8 млрд грн, а кредиторская – 28,1 млрд грн. Поэтому Минэнерго предложило пути для ликвидации задолженности.

Один из них – погашение задолженности потребителей с оккупированных территорий за счет средств государственного бюджета.

В представленных к законопроекту документах Минэнерго не указало сумму задолженности потребителей электроэнергии в ОРДЛО.

Предложено, что подтверждение задолженности будет осуществлять межведомственная комиссия, которую создаст Кабинет министров.

Также предложено списать задолженность ГП “Энергорынок” перед поставщиками электроэнергии в ОРДЛО.

В пояснительной записке к законопроекту Минэнерго указало, что угледобывающие предприятия на начало года задолжали 11,34 млрд грн. Эти долги также предложено выплатить средствами госбюджета, а часть их списать.

Также запланировано, что участники процедуры погашения задолженности заменят между собой кредиторские и дебиторские обязательства ГП “Энергорынок” и будут погашать их в течение пяти лет за счет целевой надбавки, предусмотренной НКРЭКУ в тарифах на распределение электрической энергии.

Напомним, 26 июля 2017 г. руководитель “Укрэнерго” Всеволод Ковальчук сообщил о прекращении поставок электроэнергии в ОРДЛО.

По его словам, долги за электроэнергию потребителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с мая 2015 составляли 2,5 млрд грн.

По словам руководителя Донецкой ОВГА Павла Жебривского, долг за электроэнергию ОРДЛО состоянию на июнь 2017 года составлял 3,9 млрд грн.

Весной 2017 года о прекращении поставок электроэнергии в Луганскую область заявило “Луганское энергетическое объединение”, но после этого периодически возобновляло поставки.