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Власти Китая оштрафовали более 330 компаний за нарушения на рынке ценных бумаг

Власти Китая оштрафовали более 330 компаний за нарушения на рынке ценных бумаг

Комитет по контролю над ценными бумагами КНР в 2017 году оштрафовал 339 публичных компаний за такие нарушения, как инсайдерская торговля и манипулирование рынком, чтобы защитить интересы инвесторов, пишет газета Securities Times.

Многие компании были уличены в невыполнении требований по предоставлению информации в установленный срок, отмечает агентство “Синьхуа”.

Так, компания PKU Healthcare, акции которой котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже, в прошлом году была оштрафована за то, что вовремя не сообщила о смене акционера.

Общая сумма штрафов, выписанных в 2017 году Комитетом по контролю над ценными бумагами КНР, составила 7,48 млрд юаней ($1,18 млрд), увеличившись почти на 75% по сравнению с предыдущим годом.

В 2018 году Пекин продолжил ужесточать контроль над рынком ценных бумаг. С начала года до середины марта контрольные органы вынесли 34 решения об административных наказаниях.

Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи недавно опубликовали правила, согласно которым компании, серьезно нарушающие закон, будут лишены доступа к рынку акций.

По материалам Синьхуа
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