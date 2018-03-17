Власти Китая оштрафовали более 330 компаний за нарушения на рынке ценных бумаг

Комитет по контролю над ценными бумагами КНР в 2017 году оштрафовал 339 публичных компаний за такие нарушения, как инсайдерская торговля и манипулирование рынком, чтобы защитить интересы инвесторов, пишет газета Securities Times.

Многие компании были уличены в невыполнении требований по предоставлению информации в установленный срок, отмечает агентство “Синьхуа”.

Так, компания PKU Healthcare, акции которой котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже, в прошлом году была оштрафована за то, что вовремя не сообщила о смене акционера.

Общая сумма штрафов, выписанных в 2017 году Комитетом по контролю над ценными бумагами КНР, составила 7,48 млрд юаней ($1,18 млрд), увеличившись почти на 75% по сравнению с предыдущим годом.

В 2018 году Пекин продолжил ужесточать контроль над рынком ценных бумаг. С начала года до середины марта контрольные органы вынесли 34 решения об административных наказаниях.

Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи недавно опубликовали правила, согласно которым компании, серьезно нарушающие закон, будут лишены доступа к рынку акций.