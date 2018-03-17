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Турция переплюнет Японию: роботы-гуманоиды появятся в общественных местах страны

Турция переплюнет Японию: роботы-гуманоиды появятся в общественных местах страны

Компания Akin Robotics разработала машины, которые могут переплюнуть по своим техническим характеристикам японские разработки.

На этом предприятии в городе Конья проводятся испытания.

Планируется, что роботы-гуманоиды смогут заменить собой технический персонал супермаркетов, аэропортов, торговых центров. А также смогут работать в больницах и в домашних хозяйствах сообщает УБР со ссылкой на News.co.il.

Их возможности достаточно широки. Роботы способны распознавать лица, слышать, видеть, обонять. Также они смогут использовать интернет для решения сложных вопросов. Полученная информация будет обрабатываться, а робот будет выполнять поставленные задачи.

На данный момент испытания проходят две модели роботов – ADA GH5 и ADA Mini. Машина последней модели уже нашла свое первое рабочее место. Ее взяли в новый третий терминал стамбульского аэропорта имени Ататюрка, который откроется в конце 2018 года.

По материалам УБР
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