Аукционы по продаже спецразрешений на недра будут электронными

В Госгеонедра доработан и разработан пилотный проект по внедрению порядка проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами путем электронных торгов. В ведомстве проведена рабочая встреча с представителями ProZorro.Sale, на которой обсуждались ключевые вопросы функционирования электронной системы по продаже специальных разрешений на пользование недрами в режиме он-лайн.

«Данная система обеспечит максимальный уровень прозрачности, открытости и добросовестной конкуренции при продаже на аукционах специальных разрешений на пользование недрами, а также новый уровень качества обслуживания потенциальных недропользователей, – отметил в.и.о. главы ведомства Олег Кирилюк.

Для участия в аукционе претендентам надо будет: зайти на сайт Госгеонедра, зарегистрироваться в специальном разделе и внести денежный залог. Система электронных торгов будет работать в режиме реального времени для неограниченного круга лиц.

В режиме реального времени будет осуществляться сбор, визуализация и хранение информации об объектах торгов, будет проводиться авторизация участников торгов, а также предоставление, сопоставление и принятие их ценовых предложений. Электронный формат сможет привлечь максимальное количество участников. Любой пользователь сети Интернет будет наблюдать за процессом пользование недрами, которые являются собственностью украинского народа.