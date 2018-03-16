"Шахтер" заработал 24,7 млн евро за евросезон, "Динамо" - 6,69 млн

Украинские клубы в еврокубковом сезоне 2017-2018 заработали 35,425 миллионов евро.

“Шахтер” стал лидером среди украинских клубов в текущем сезоне по доходам от еврокубков. “Горняки” суммарно получат 24,7 миллиона евро. 12,7 миллиона – плата за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, 6 миллионов за четыре победы (1,5 за каждую) и 6 миллионов за выход в 1/8 финала ЛЧ.

“Динамо” получит 6,69 миллиона евро (2,6 миллиона за участие в Лиге Европы, 1,44 миллиона за 4 победы (360 тысяч за каждую), 120 тысяч за ничью, 600 тысяч за выход из группы с первого места, 500 тысяч евро за участие в 1/16 финала турнира, 750 тысяч евро за участие в 1/8 финала турнира.

Еще 260 тысяч евро киевляне получат в качестве солидарной выплаты за непопадание в Лигу чемпионов и бонус в размере 420 тысяч евро за участие команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

“Заря” заработала 3,32 миллиона евро по итогам группового этапа ЛЕ (2,6 за участие и 720 тысяч за две победы).

“Александрия” заработала 480 тысяч евро (235 тысяч евро – бонус за участие в третьем отборочном раунде, 245 тысяч евро – бонус за участие в раунде плей-офф).

“Олимпик” заработал 235 тысяч евро в качестве бонуса за участие в третьем отборочном раунде – 235 тысяч евро.

Напомним, что от Украины в нынешнем еврокубковом сезоне стартовало пять клубов.

“Олимпик” и “Александрия” не сумели пройти квалификацию Лиги Европы, “Заря” остановилась на групповом этапе турнира, а “Динамо” вылетело с 1/8 Лиги Европы.

В Лиге чемпионов Украину представлял “Шахтер”, который одержал четыре победы на групповом турнире, а в плей-офф не сумел протйи римскую “Рому”.