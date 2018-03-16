Украинская лампа UniColor всего за день собрала средства

Компания Sproot Tech вывела на краудфандинговую площадку Indiegogo свою LED-лампу UniColor и собрала необходимые $10 тыс. за один день.

По состоянию на 14 марта 77 пользователей Indiegogo обеспечили более $16 тыс. для украинской лампы UniColor. Ее разработчик, Sproot Tech, установил цель в $10 тыс. и за один день получил желаемую сумму.

“Хорошо было бы собрать столько, чтобы иметь заказов на 1000 штук”, – рассказал в комментарии НВ основатель Sproot Tech Алексей Тищенко. Для этого нужно примерно $100 тыс., и кампания продлится еще месяц, отметил он.

Лампа предназначена как для новичков, которые любят делать фотографии для своего Instagram, так и для профессиональных фотографов.

Пыле – и ударопрочный (выдерживает падение с высоты до 5 м) гаджет имеет водонепроницаемый корпус (сможет работать на глубине до 10 м). Им можно управлять с помощью дистанционного пульта (до 20 метров). Батарея UniColor может проработать до восьми часов работы, в Pro-версии – до четырех часов. Зарядить ее можно с помощью USB.



Есть еще несколько различий между этими двумя модификациями. Обычная (размером 550×29×29 мм и весом 0,45 кг) обеспечивает яркость 900 лм и будет стоить $120. “Старшая” (1050×29×29 мм, 0,65 кг) – вдвое ярче (1800 лм; 96 пикселей) и дороже ($150). На Indiegogo, соответственно, стоимость для сторонников составляет $75 и $90.