День финансов, 15 марта: Гонтарева вспоминает о должниках, Рада назначает нового главу НБУ, майнинг попадает в КВЭД

Четверг, 15 марта. Глава уходит. Да здравствует новый глава (трагикомедия в трех действиях).

Действие І. Мыльная опера

Сегодня завершился «многосерийный фильм» о назначении главы НБУ. Депутаты наконец-то удосужились уволить Валерию Гонтареву. Отметим, Гонтарева стала первой женщиной – главой Национального банка за всю историю Украины, она была назначена Радой на эту должность в июне 2014 года. Еще 10 апреля прошлого года Гонтарева объявила о своей отставке и подала Президенту Петру Порошенко соответствующее заявление. После этого, с 10 мая, она ушла в отпуск до момента увольнения парламентом.

Действие ІІ. Лебединая песня

В своей лебединой песни госпожа Гонтарева решила вспомнить об олигархах, что задолжали Нацбанку. С ее слов, 45,2 млрд гривен не погашенных кредитов (задолжали банки-банкроты – ред.) Национальному банку за последние 3 года. Безусловный лидер – Олег Бахматюк, по кредитам двух банков «Финансовая инициатива» и «ВиЭйБи банк».

Действие ІІІ. Новый старт

После очередных риторических выступлений 247 народных избранников назначили и нового главу НБУ. Сюрпризов не было. Выбрали одного из основателей банка «Престиж» (позднее – Эрсте Банк, Фидокомбанк), который заработал в прошлом году (если верить декларации) 15,2 млн гривен.

Новоизбранный глава сегодня же успел назвать стратегические цели деятельности регулятора. Среди прочего несколько раз он отметил кредитный приоритет — пообещал реанимировать полноценное банковское кредитование. Но не с этого, а лишь с 2019 года, что наталкивает на мысль о сохранении высокой учетной ставки.

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