Межбанк: доллар вырос на покупках банков и нефтетрейдеров

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в среду относительно доллара на 10,29 коп., на торгах четверга потерял 25,39 коп., оказавшись на уровне 26,2727 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 15 марта с уровней предыдущего закрытия 25,13/26,17 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар вырос в цене – 26,15/26,19 UAH/USD.

С этого момента стартовало достаточно медленное подорожание «американца», который по состоянию на 10.55 оказался на цифре 26,22/26,26 UAH/USD. С 11.00 на рынке появляются системные игроки, что отразилось на динамике роста долларовых цен. К 11.11 СКВ поднялась до 26,26/26,28, а спустя 3 минуты цена доллара откатилась к отметке 26,25/26,28 UAH/USD. Причина остановки роста – появление на рынке НБУ, который начал долларовые интервенции по запросу наилучшего курса 20-тке уполномоченных банков по цене 26,27 UAH/USD.

Арбитраж НБУ заморозил эти цены «американца» до самого перерыва на обед, до 13.03 Киева.

Судя по всему, регулятору тоже пришлось отлучиться для приема пищи, что тотчас привело к возобновлению роста цен СКВ: к 13.10 до 26,28/26,30, спустя час – к 26,29/26,33 UAH/USD. Затем спрос на доллар пошел на спад, и с 15.15 курс его обосновался на цифре 26,28/26,32 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими на пустом межбанке до самого закрытия сессии. На цифре 26,28/26,32 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 15 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2727 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,2900/ 26,3300

евро – 32,4760/ 32,5228

российский рубль – 0,4598 / 0,4610

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2343/ 1,2344

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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