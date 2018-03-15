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Белые хакеры получили от Приватбанка более 0,5 млн гривен

Белые хакеры получили от Приватбанка более 0,5 млн гривен

Крупнейшее украинское банковское учреждение воспользовалось услугами киберспециалистов, которые умеют “ломать” компьютерные системы, чтобы выявить свои слабые места.

Приватбанк в 2017 году выплатил 512 тыс. гривен вознаграждения “белым хакерам”, которые помогли ему обнаружить уязвимости в кибербезопасности. Об этом сообщила пресс-служба банка.

В прошлом году денежную премию от Приватбанка заслужили 127 компьютерных специалистов, которые поспособствовали устранению потенциальных “дыр” в электронных системах компании. Чтобы облегчить взаимодействие с “белыми хакерами”, банк в марте 2018 года открыл специальный сайт.

“В прошлом году большинство сигналов наших багхантеров касались не банковских комплексов, а маркетплейса “ПриватМаркет”, – заявил руководитель направления информационной безопасности Приватбанка Вячеслав Нехороших. Среди них оказалось слабое место в процессе оформления покупки – продавцы товаров могли подменить цену, тем самым обманув покупателя. Также были устранены уязвимости несанкционированного редактирования страницы магазина-продавца. А вот слабые места в самых популярных банковских сервисах – таких, как Приват24 – найти баги все труднее и труднее, подчеркнул Нехороших.

Согласно сообщению пресс-службы, Приватбанк в 2012 году стал первым в мире банковским учреждением, которое начало выплачивать вознаграждение (до $1 тыс.) за поиск уязвимостей в своих интернет-системах.

По материалам НВ
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