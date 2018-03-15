Boeing с самым большим в мире турбовентиляторным двигателем впервые поднялся в воздух

General Electric приступила к летным испытаниям силовой установки GE9X, предназначенной для нового ремоторизованного семейства широкофюзеляжных самолетов Boeing 777X. Это самый большой в мире турбовентиляторный двигатель.

Первый полет состоялся 13 марта с отставанием от графика: изначально предполагалось, что это произойдет в конце 2017 года.

Двигатель испытывается в составе летающей лаборатории Boeing 747 в Викторвилле (штат Калифорния). Первый полет продлился около 4 часов и подтвердил ключевые характеристики двигателя. Это позволяет производителю продолжить тестовую кампанию, которая займет несколько месяцев.

Как пишет издание Aviation Week, задержка в программе по созданию самого большого в мире двигателя тягой 47,6 тонн связана с тем, что во время планового ТО (A-check) были выявлены некоторые трудности с мотором CF6-80C2, установленным на летающей лаборатории. Кроме того, при разработке двигателя General Electric столкнулась с проблемами в плече рычага приведения во вращение лопатки статера.

Несмотря на обнаружение второй проблемы, в компании решили, что они начнут летные испытания текущей версии GE9X после проведения работ на CF6-80C2.

General Electric рассчитывает завершить сертификацию в срок, к старту летных испытаний Boeing 777-9X, которые намечены на начало 2019 года. Поставки воздушного судна планируются с 2020 года. Также силовая установка предназначена для менее вместительного Boeing 777-8, который введут в эксплуатацию в 2022 году.

Наземные испытания самого большого в мире двигателя начались в апреле 2016 года, а сертификационные тесты GE9X – в мае 2017 года.