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И бабушкам, и внукам: "Укрпошта" откроет 100 отделений нового типа в этом году

И бабушкам, и внукам: "Укрпошта" откроет 100 отделений нового типа в этом году

Национальный провайдер почтовой связи “Укрпошта” в 2018 году откроет 100 отделений нового типа.

Об этом сообщил и. о. гендиректора компании Игорь Смелянский.

По его словам, 50 из них будут открыты в Киеве, остальные в регионах.

Также Смелянский отметил, что в этом году “Укрпошта” сконцентрируется на развитии курьерской доставки.

“Вначале это будут города-миллионники”, – отметил он.

Напомним, “Укрпошта” реализует также программу по улучшению доступности почтовой связи и сопуствующих услуг в сельской местности. До конца первого полугодия 2018 года компания планирует создать компьютеризированные отделения почтовой связи в каждом селе Украины с населением более 2 тыс. человек.

Кроме того, “Укрпошта” намерена за 3-5 лет существенно обновить свой автопарк – приобрести около 1000 единиц автотранспорта.

По материалам Центр транспортных стратегий
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