Рада приняла закон, регулирующий полномочия полицейских

Верховная Рада утром в четверг, 15 марта, приняла закон о дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины, регулирующий полномочия полицейских и их руководителей. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В ходе поименного голосования на утреннем заседании Рады за соответствующий законопроект отдал свои голоса 251 народный депутат.

Инициатором этой законодательной инициативы был премьер-министр Владимир Гройсман, а зарегистрировали проект закона в парламенте еще 16 мая 2016 года.

Утвержденным дисциплинарным уставом Нацполиции определяется сущность служебной дисциплины в Национальной полиции, полномочия полицейских и их руководителей с ее соблюдения, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время вместе с утверждением нового дисциплинарного устава Нацполиции утратил силу закон “О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Украины”.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина бросил в полицейских взрывчатку. Перед этим в ходе несения службы в Киеве и Ровно за ночь получили травмы сразу пятеро полицейских.