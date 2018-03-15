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Рада приняла закон, регулирующий полномочия полицейских

Рада приняла закон, регулирующий полномочия полицейских

Верховная Рада утром в четверг, 15 марта, приняла закон о дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины, регулирующий полномочия полицейских и их руководителей. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В ходе поименного голосования на утреннем заседании Рады за соответствующий законопроект отдал свои голоса 251 народный депутат.

Инициатором этой законодательной инициативы был премьер-министр Владимир Гройсман, а зарегистрировали проект закона в парламенте еще 16 мая 2016 года.

Утвержденным дисциплинарным уставом Нацполиции определяется сущность служебной дисциплины в Национальной полиции, полномочия полицейских и их руководителей с ее соблюдения, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время вместе с утверждением нового дисциплинарного устава Нацполиции утратил силу закон “О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Украины”.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина бросил в полицейских взрывчатку. Перед этим в ходе несения службы в Киеве и Ровно за ночь получили травмы сразу пятеро полицейских.

По материалам Корреспондент.net
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