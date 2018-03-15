Гонтарева рассказала, кто из олигархов задолжал Нацбанку

Национальному банку Украины банки-банкроты задолжали рефинансирования на более 45,2 млрд грн.

Об этом глава Национального банка Валерия Гонтарева сказала во время отчета о своей деятельности на посту главы НБУ в Верховной Раде.

«45,2 млрд гривен не погашенных кредитов (задолжали банки – банкроты – ред.) Национальному банку за последние 3 года. Безусловный лидер – Олег Бахматюк, по кредитам двух банков “Финансовая инициатива” и ВиЭйБи банк” – задолжали 10,2 млрд грн. “Банк Надра” Дмитрия Фирташа должен НБУ по его кредитам 9,8 млрд грн. Николай Лагун должен по выданным кредитам “Дельта банка” – 8 млрд грн. Константин Жеваго и его банк “Финансы и кредит” должен НБУ 6,3 млрд грн. Леонид Климов, который до сих пор является народным депутатом и входит в Комитет по финансовой политике и банковской деятельности, должен 3,4 млрд, а также другие банки должны регулятору около 7,5 млрд грн», – сказала Гонтарева.

Она подчеркнула, что банкротство банка не означает, что их владельцы полностью свободны от долгов своих банков.

«Деньги надо возвращать, и точка. Именно для этого НБУ направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами таких банков», – подчеркнула Гонтарева.